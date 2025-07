Tod von Laura Dahlmeier: Die Sportwelt nimmt Abschied

Ex–Biathletin Miriam Neureuther (35) teilte ein Foto, auf dem sie und Dahlmeier auf einem Berg zu sehen sind. Sie könne nicht in Worte fassen, wie schockiert sie ihr Tod zurücklasse, erklärte Neureuther in einer Nachricht. «Vom Vogelbaby im Kindergarten über unsere Skiclub–Garmisch–Zeit und dann all die gemeinsamen Jahre in unserem Sport, Biathlon. Diese Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen!», schilderte sie ihren gemeinsamen Werdegang. Sie würdigte Dahlmeier als «eine aussergewöhnliche Sportlerin», doch besonders als Mensch hinterlasse sie eine Lücke. Sie werde «nie vergessen» werden, fügte Neureuther an.