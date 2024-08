Tod von Matthew Perry: Zehn Jahre Haft für angeklagten Arzt?

Von fünf Angeklagten bekannten sich bereits zwei schuldig

Zu den Angeklagten zählen neben dem Arzt ein weiterer Doktor, Perrys Assistent, eine Drogendealerin und der Regisseur Erik Fleming. Dieser erklärte sich am 8. August in den Punkten der Verschwörung zum Vertrieb von Ketamin sowie in einem Fall des Vertriebs von Ketamin mit Todesfolge schuldig. Einen Tag später bekannte sich Perrys Assistent ebenfalls in letzterem Punkt schuldig und darin, Perry ohne medizinischen Hintergrund an seinem Todestag mehrfach Ketamin gespritzt zu haben. Das legte das Justizministerium in einer Mitteilung offen.