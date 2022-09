Sie selbst habe das Glück gehabt, die letzten 24 Stunden im Leben ihrer geliebten Mutter mitzuerleben. «Es war eine Ehre und ein Privileg, sie auf ihrer letzten Reise zu begleiten», so Anne weiter. Die Prinzessin flog gemeinsam mit dem Leichnam der Queen am Dienstagabend von Edinburgh nach London. Dort wird der Sarg mit den sterblichen Überresten die Nacht im Buckingham Palast verbringen. Am Mittwoch folgt ein Trauerzug in die Westminster Hall.