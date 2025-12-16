Tod von Rob und Michele Reiner: Schock und Trauer reissen nicht ab

Vaterfigur für «Stand by Me»–Darsteller

Mehrere Schauspieler, die als Jugendliche mit Rob Reiner «Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers» drehten, feierten den Verstorbenen. Wil Wheaton (53) bezeichnete ihn auf seinem Blog als eine Art Vaterfigur. «Als ich 13 wurde und mir klar wurde, dass mein eigener Vater sich nicht um mich kümmerte, dass meine Mutter mich nicht als Sohn sah, sondern als etwas, das sie zur Arbeit einsetzen konnte, gab mir Rob Reiner das Gefühl, geliebt, geschätzt, gesehen und respektiert zu werden», schrieb Wheaton.