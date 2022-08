Erfolgreicher «Tatort: Reifezeugnis»

Zur Primetime zeigt arte dann Petersens letzten «Tatort: Reifezeugnis» von 1977 (20:15 Uhr). Er gehört zu den berühmtesten und meistausgestrahlten «Tatort»-Ausgaben und wurde als einer der wenigen Folgen auch in den USA ausgestrahlt. Darin wird Schüler Michael Harms erschlagen und sein Schwarm Sina gibt zu Protokoll, ein Mann habe versucht, sie zu vergewaltigen. Michael Harms sei ihr zu Hilfe geeilt, der Mann habe einen Stein ergriffen, Michael erschlagen und sei dann geflüchtet - doch so ist es nicht gewesen. Der NDR und Radio Bremen zeigen den «Tatort» bereits am 18. August um 23:35 Uhr.