Todesfall am Set: Dreharbeiten zu «Emily in Paris» unterbrochen

Wiederbelebung erfolglos

Laut «Corriere della Sera» ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr am Abend im berühmten Hotel Danieli in der Lagunenstadt Venedig. Borella sei zusammengebrochen, woraufhin sofort anwesende Rettungskräfte eingriffen. Trotz des Einsatzes eines Defibrillators konnte sein Leben nicht gerettet werden. Der Regieassistent wurde gegen 19:30 Uhr für tot erklärt. Wie lange «Emily in Paris» jetzt mit den Dreharbeiten pausieren wird, steht gegenwärtig noch nicht fest.