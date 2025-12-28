Todestag: Billie Lourd vermisst ihre Mutter Carrie Fisher

Am 27. Dezember 2016 verlor Hollywood eine seiner schillerndsten Persönlichkeiten: Carrie Fisher (1956–2016) erlitt auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzstillstand. Sie wurde nur 60 Jahre alt. Nun, neun Jahre später, findet ihre Tochter Billie Lourd (33) berührende Worte für die Frau, die als Prinzessin Leia in «Star Wars» Filmgeschichte schrieb.
Auf Instagram teilte die Schauspielerin am Samstag einen emotionalen Beitrag, der einen Einblick in ihren Umgang mit der Trauer gibt. Der Morgen des Todestages begann für Lourd mit einem besonderen Moment: Ihre dreijährige Tochter Jackson Joanne wachte früher auf als sonst. «Sie legte ihren kleinen Kopf auf meine Brust», schrieb die «Scream Queens»–Darstellerin. Das Mädchen habe sie mit grossen, seelenvollen Augen angeschaut und gesagt: «Ich liebe dich, Mama.»
Carrie Fishers Vermächtnis lebt in den Enkeln weiter
Dieses morgendliche Ritual sei für Lourd das Schönste überhaupt. Doch an diesem Tag bekam es eine tiefere Bedeutung. Die 33–Jährige erzählte ihrer Tochter, wie sehr ihre «Grandmomby» – so nannte Lourd ihre Mutter – sie geliebt hätte. Besonders bewegend sei es für sie, wenn sie ihren Vater Bryan Lourd (65) mit ihren Kindern beobachte. Neben Tochter Jackson hat sie noch Sohn Kingston Fisher (4), den sie mit Ehemann Austin Rydell (33) bekam.
«Meinen Dad mit meinen Kindern zu beobachten, ist eine der grössten Freuden, die ich je erfahren habe», schrieb Lourd. Eine Freude, die im Gesicht schmerze, weil man nicht aufhören könne zu lächeln. Dann habe sie darüber nachgedacht, dass diese Freude ohne ihre Mutter nicht möglich wäre. «Diese Freude existiert nur, weil sie existiert hat.»
Billie Lourd: «Ich werde niemals aufhören, dich zu vermissen»
Auch wenn Carrie Fisher nicht mehr physisch Teil dieser glücklichen Momente sei, lebe sie durch diese Freude weiter, so die Schauspielerin. «Meine Trauer nimmt viele Formen an – heute, genau in diesem Moment, ist diese Form die Freude, die ich erleben darf, wenn ich meine Kinder mit meinem Dad beobachte.» Mit den Worten «Danke, Momby. Ich werde niemals aufhören, dich zu vermissen» beendete sie ihren Post.
Zu dem Beitrag teilte Lourd zwei Fotos, die im selben Raum aufgenommen wurden – im Abstand von 25 Jahren. Das erste zeigt sie als Kind mit ihren Eltern Carrie Fisher und Bryan Lourd, das zweite ihren Vater mit ihren beiden Kindern an Weihnachten.
Doppelte Tragödie erschütterte die Familie
Der Verlust ihrer Mutter war nicht der einzige Schicksalsschlag für Billie Lourd in jenen Dezembertagen 2016. Nur einen Tag nach Carrie Fishers Tod, am 28. Dezember, starb auch ihre Grossmutter Debbie Reynolds (1932–2016) im Alter von 84 Jahren an einem Schlaganfall. Die legendäre Schauspielerin hatte den Tod ihrer Tochter nicht verkraftet.
Seither spricht Lourd immer wieder öffentlich über ihre Trauer. Im Mai 2023 enthüllte sie gemeinsam mit Mark Hamill (74), Fishers «Star Wars»–Co–Star, einen Stern für ihre Mutter auf dem Hollywood Walk of Fame. Dabei trug sie ein Kleid mit einem Bild von Fisher als Prinzessin Leia und streute Glitzer auf den Stern – als Symbol dafür, wie ihre Mutter bei jedem Menschen, den sie traf, einen Funken hinterliess. «60 ist verdammt zu jung zum Sterben», schrieb sie zum 68. Geburtstag ihrer Mutter im Oktober 2024.