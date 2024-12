Todestag von Liam Payne: Laut seinem engen Freund ging es ihm gut

Noch immer ist nicht vollständig geklärt, was in den letzten Tagen und Stunden aus Liam Paynes (1993–2024) viel zu kurzem Leben geschah. Das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction stürzte bekanntermassen am 16. Oktober 2024 in Buenos Aires in seinen Tod. Jetzt hat sich Paynes enger Freund Roger Nores erneut zu Wort gemeldet – und über den Gemütszustand des Sängers an seinem letzten Tag auf Erden gesprochen.