Todestag von Paul Walker: Tochter Meadow teilt rührende Erinnerung

Tochter Meadow Walker vermisst ihn jeden Tag

«Elf Jahre ohne dich. Ich vermisse dich jeden Tag. Ich liebe dich so sehr», schreibt Meadow auf Instagram am 30. November. Dazu veröffentlicht sie mehrere private Bilder. Eines zeigt sie etwa an Ostern 1999 noch als Baby auf dem Arm ihres Vaters, auf einem anderen blödelt sie als Kleinkind mit ihrem Papa herum. Auf zwei Aufnahmen ist Meadow vor dem alten Büro ihres Vaters zu sehen und ein Foto zeigt Paul auf den Bahamas.