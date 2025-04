Todesursache bekannt: Daran starb «Buffy»-Star Michelle Trachtenberg

Die verstorbene Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rollen als Georgina Sparks in «Gossip Girl» und Dawn Summers in «Buffy – Im Bann der Dämonen» bekannt. Ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche begann mit Rollen in Nickelodeons «The Adventures of Pete & Pete» und der Soap–Serie «All My Children». Auch durch Filme wie «Harriet, die kleine Detektivin» und «Die Eisprinzessin» wurde sie einem breiten Publikum bekannt.