Todesursache bekannt: Evan Ellingson starb an einer Überdosis

An der Seite von Cameron Diaz (51) und Alec Baldwin (65) war er schliesslich 2009 in «Beim Leben meiner Schwester» aufgetreten und in mehreren Staffeln der Krimiserie «CSI: Miami» als der Sohn von Hauptdarsteller David Caruso (67). Im TV und auf der Leinwand wurde es danach jedoch ruhig um Ellingson. Seither war er in keinen weiteren Rollen zu sehen.