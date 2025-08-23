Todesursache enthüllt: Daran starb Burt Reynolds' Exfrau Loni Anderson

Für diese Rolle erhielt Anderson drei Golden Globe–Nominierungen und zwei Emmy–Nominierungen. Die Serie machte sie zu einem Sexsymbol der späten 1970er und frühen 1980er Jahre. 2021 blickte sie in einem Interview mit «Fox News» auf diese Zeit zurück: «Ich hätte nie gedacht, dass ich Loni Anderson, das Sexsymbol, werden würde. Aber ich akzeptiere es. Ich hatte das Glück, so viele verschiedene Dinge spielen zu können, und Sexsymbol war ein Teil davon.»