Todesursache enthüllt: Daran starb Schauspielerin Diane Ladd

Laura Dern gab den Tod ihrer Mutter bekannt

Ladds Tochter Laura Dern, die sie mit ihrem Ex–Ehemann Bruce Dern hatte, bestätigte den Tod ihrer Mutter bereits am 3. November. In einer emotionalen Erklärung nannte die 58–Jährige ihre Mutter «meine grossartige Heldin und mein tiefstes Geschenk einer Mutter» und schrieb, dass Ladd «heute Morgen in ihrem Zuhause in Ojai, Kalifornien, friedlich mit mir an ihrer Seite verstorben» sei. «Sie war die grossartigste Tochter, Mutter, Grossmutter, Schauspielerin, Künstlerin und empathische Seele, die man sich nur erträumen könnte», so Dern weiter. «Wir waren gesegnet, sie zu haben. Sie fliegt jetzt mit ihren Engeln.»