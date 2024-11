Todesursache von Prince-Schwester Tyka Nelson steht fest

Die Todesursache von Tyka Nelson (1960–2024) steht fest. Vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Schwester von Musiklegende Prince (1958–2016) gestorben ist. Der Grund für ihren Tod war zu diesem Zeitpunkt noch unklar – bis jetzt: In Nelsons Sterbeurkunde, die dem US–Portal «TMZ» vorliegt, wird ein Herzstillstand als primäre Todesursache genannt. Diesen soll die Sängerin etwa 45 Minuten vor ihrem Tod erlitten haben. Als sekundärer Grund ist zudem eine Herzinsuffizienz angegeben. Dem Medienbericht zufolge hatte Nelson schon seit Jahren mit Herzproblemen zu kämpfen. In ihrer Sterbeurkunde wird auch «Substanzmissbrauch» als eine zu ihrem Tod beitragende Ursache aufgeführt. Um was es sich dabei handelte, wird nicht genannt.