Todesursache von Schauspielerin Kim Sae-ron steht fest

Sae–ron begann ihre Karriere als Kinderdarstellerin. Für Aufsehen sorgte sie zunächst vor allem mit ihrer Rolle in dem Film «Ein ganz neues Leben» aus dem Jahr 2009. Unter anderem auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes wurde sie damals für ihre Performance gefeiert. Später spielte sie in dem Action–Hit «The Man from Nowhere» (2010), der ebenfalls zum grossen Erfolg wurde. Es folgten Auftritte im Mystery–Thriller «The Neighbor» (2012) und dem Drama «Dohee – Weglaufen kann jeder» (2014) – neben zahlreichen weiteren Rollen in Film und Fernsehen.