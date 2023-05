Todesursache von Tina Turner bekannt: Daran starb die Königin des Rock

Am gestrigen 24. Mai verstarb Rock- und Soul-Legende Tina Turner (1939-2023). Die «Daily Mail» hat nun auch die Todesursache der «Königin des Rock ‹n› Roll» vermeldet. Turners Pressevertreter gaben demnach gegenüber dem britischen Blatt an, dass die Sängerin eines natürlichen Todes gestorben sei. Am gestrigen Tag hatten Turners Sprecher erklärt: «Tina Turner, die ‹Queen of Rock ›n‹ Roll›, ist im Alter von 83 Jahren nach einer langen Krankheit friedlich in ihrem Heim in Küsnacht in der Nähe von Zürich verstorben.»