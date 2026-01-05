Tödlicher Unfall: Anthony Joshua unterstützt die Familien der Opfer

Langfristige Unterstützung geplant

Ein Insider aus dem Umfeld des Boxers sagte der britischen Zeitung «The Sun», Joshua sei seinen Freunden und deren Familien gegenüber zutiefst loyal und habe zugesichert, sie ein Leben lang zu unterstützen. Die enge Bindung zwischen Anthony Joshua und den beiden Verstorbenen ging weit über ein berufliches Verhältnis hinaus. Beide galten als enge Freunde und ständige Begleiter im Alltag des Boxers. Ghami betreute seit über zehn Jahren das Krafttraining von Joshua. Nur kurze Zeit vor dem Unfall hatte Joshua noch ein Video in den sozialen Netzwerken gepostet, das ihn beim Tischtennisspielen mit Ayodele zeigt.