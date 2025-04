Tödlicher Unfall beim Aufbau: Nino de Angelo sagt Konzert ab

Neuer Termin steht bereits fest

Fans, die sich auf den Auftritt des «Jenseits von Eden»–Interpreten gefreut hatten, müssen sich nun gedulden. Als Nachholtermin wurde der 9. Dezember 2025 bekanntgegeben. Die bereits gekauften Tickets behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit. Trotz der tragischen Umstände plant Nino de Angelo, seine für Freitag geplante Show in Hannover wie vorgesehen stattfinden zu lassen. «Show must go on», so der 61–Jährige.