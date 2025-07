Tödlicher Unfall von Felix Baumgartner: Die Untersuchungen laufen

Felix Baumgartners Tod hatte der Konzern Red Bull am Donnerstag dem ORF bestätigt. Zuvor hatten italienische Medien wie die Tageszeitung «Corriere della Sera» berichtet. Der Sportstar ist demzufolge in der Gemeinde Porto Sant'Elpidio an der Adriaküste verunglückt. Er soll in der Anlage eines Hotels in einen Pool gestürzt sein. Bei dem Unglück wurde auch eine Hotelmitarbeiterin verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dem Bericht nach soll sie sich nicht in Lebensgefahr befinden.