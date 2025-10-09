«Tödliches Spiel»: Prahl und Liefers führen durch Live-Krimi-Dinner

Das Publikum erlebt die Handlung dabei auf zwei Ebenen: im Schloss, wo sich der Kriminalfall entwickelt, und im Abstimmungsstudio, in dem Verdächtige und Spuren gemeinsam mit prominenten Co–Ermittlern analysiert werden. Eine Moderatorin führt durch den Abend und verknüpft dabei beide Schauplätze. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind während des Live–Events aktiv eingebunden und können telefonisch über die mögliche Täterin oder den möglichen Täter abstimmen.