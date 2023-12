Tokio Hotel gehen im März 2025 auf Europatour

Es folgen Tour–Stopps in europäischen Metropolen wie Paris, Barcelona, Zürich und Wien, bevor Tokio Hotel dann am 21. März nach Deutschland zurückkehren und in Leipzig spielen. Weitere bisher angekündigte Konzerte sind am 22. März in Hannover, am 27. März in Berlin und am 28. März in Hamburg. Der bisher letzte Termin ist der 31. März im finnischen Helsinki.