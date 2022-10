Tokio Hotel: Neue Single «Happy People» und TikTok-Dance

«2001» erscheint am 18. November 2022. Der Titel ist ein Verweis auf das Gründungsjahr der Band und stellt die Grundidee des Albums dar. So sollen «alle Tokio-Hotel-Facetten der letzten zwei Jahrzehnte» darauf vereint sein, verspricht eine Pressemitteilung. Grundstein für diese Idee war auch die Neuauflage der Hitsingle «Monsun». «Damit hat sich ein Kreis geschlossen», erklärt Tom Kaulitz. «Wir haben darauf zurückgeschaut, wo wir eigentlich herkommen und was seitdem passiert ist.»