Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz schwärmt für diesen Reality-Star

Bill vermutet, dass Cole schwul sei

Er sei «total in Cole verliebt», so Bill. Dies habe sein Kumpel auch in das Briefing für die Cameo-Nachricht geschrieben. Cole ging in seinem Video darauf allerdings nicht ein: Er wünscht dem Sänger lediglich frohe Weihnachten und dankt ihm dafür, ein Fan zu sein. Ein klares Zeichen für Bill, dass Cole «insgeheim schwul» sei, so der Sänger im Podcast. «Jeder heterosexuelle Mann, der so eine Info bekommt, wäre darauf kurz eingegangen», meint er.