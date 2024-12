Tokio-Hotel-Stars melden sich nach Anschlag in Magdeburg zu Wort

«Schön wars uffm Weihnachtsmarkt!», schrieb Tokio–Hotel–Schlagzeuger Gustav Schäfer (36) am frühen Freitagabend noch auf Instagram. Nur wenige Stunden später meldete er sich erschüttert zu Wort: «Ich kann grad nicht fassen, was in unserer Stadt Magdeburg passiert ist. Uns geht es gut, zum Glück, aber viele Menschen hatten das nicht. Meine Gedanken sind bei all denen, die einen geliebten Menschen verloren haben», schrieb Schäfer noch am Abend auf Instagram.