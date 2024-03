Toller Tüll: Den Carrie-Bradshaw-Rock business-tauglich stylen

Das Intro zu «Sex and the City» machte ihn weltberühmt: Jetzt erlebt der Tüllrock à la Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker, 59) ein stilvolles Comeback in der Frühjahrs– und Sommer–Mode 2024. Der Rock steht für Carries mutigen und einzigartigen Look, mit dem sie in der Kult–Serie durch New York spaziert. Wer einen Tüllrock im Alltag trägt, sorgt für echte «Sex and the City»– und «And Just Like That...»–Vibes: Das geht auch im Büro. Mit diesen Styling–Tipps wird der Tüllrock businesstauglich.