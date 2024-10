«Tollste Frau der Welt»: Dieter Bohlen feiert seine Mutter

In der Kommentarspalte häufen sich die begeisterten Kommentare über das Mutter–Sohn–Duo und besonders über das stattliche Alter von Edith Bohlen. «Ist das möglich??? Mit 90 so unbeschreiblich jung aussehen??? Jung und wunderschön», ist dort zu lesen. «Was, 90?? Sie sieht aus wie 60», schreibt ein Fan, worauf Dieter Bohlen antwortet: «Aber sie denkt wie 30 und hat ein Herz so gross wie das Universum.» Auch auf die Aussage, seine Mutter sehe jünger aus als er selbst, hat er eine Antwort parat: «Stimmt, sie hat keine Falten und ihre echten Zähne, toll, und ein Herz aus Gold!»