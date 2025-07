Tom Beck und Chryssanthi Kavazi in neuer ZDF-Serie

Was passiert, wenn die perfekte Traumfrau nur einen Klick entfernt ist? Diese hochbrisante Frage stellt die neue ZDFneo–Serie «the other gairl», in der Tom Beck (47) und Chryssanthi Kavazi (36) ein Ehepaar spielen, das durch künstliche Intelligenz vor eine Zerreissprobe gestellt wird. Die sechsteilige Serie entsteht derzeit und noch bis zum 23. Juli in Berlin.