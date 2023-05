Tom Brady dankt am Muttertag auch seiner Ex-Frau Gisele Bündchen

Für Brady und Bündchen, die von 2009 bis 2022 verheiratet waren, war es der erste getrennte Muttertag seit vielen Jahren. Die beiden sind gemeinsame Eltern von Benjamin (13) und Vivian (10). Mit seiner ehemaligen Partnerin Moynahan hat Brady ausserdem seinen Sohn Jack (15). Zu seinem Post schrieb Brady in emotionalen Worten: «Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag an all diese wunderbaren Frauen, die unserer Familie in ihrem Leben so viel gegeben haben.»