Tom Brady: Dieb erbeutet 10.000 Dollar aus seinem Sammelkartenladen

Tom Brady ist seit Februar zu 50 Prozent an CardVault beteiligt. «Sammelkarten sind seit meiner Kindheit Teil meiner DNA, und CardVault hat den Goldstandard gesetzt für ein modernes Fan–Erlebnis», sagte Brady damals in einer Pressemitteilung. «Es geht nicht nur um Kauf und Verkauf von Karten. Es geht darum, Geschichte zu kuratieren, eine Community aufzubauen und Fans Zugang zu grossen Momenten im Sport zu geben.»