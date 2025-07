Tom Brady: «Grossartiger Vater» durch grossartige Arbeitsethik?

Tom Brady (47) gewährt in seinem wöchentlichen Newsletter einen seltenen Einblick in seine Gedankenwelt als Vater. Der siebenmalige Super–Bowl–Champion, der drei Kinder grosszieht, erklärt darin, was Vaterschaft für ihn bedeutet. «Ich denke, ein Teil davon, ein grossartiger Vater zu sein, ist ein gutes Vorbild dafür zu sein, was es braucht, um sich um seine Familie zu kümmern», schreibt Brady in der Ausgabe vom 29. Juli. «Ich habe mich entschieden, das durch Football zu tun.»