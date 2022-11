Tom Brady in München: Spitze gegen Bündchen und Shopping-Plan

Football-Superstar und NFL-Rekordchampion Tom Brady (45) ist in München angekommen. Am Sonntagnachmittag wird der Ex-Mann von Gisele Bündchen (42) in der Allianz Arena mit seinen Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks antreten. Zuvor absolvierte Bradys Team am Freitag eine Trainingseinheit auf dem Gelände der Nachwuchsmannschaften des FC Bayern an der Ingolstädter Strasse. Die Quarterback-Legende stand den anwesenden Reportern anschliessend in einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Danach gefragt, ob er seinen Rücktritt von Rücktritt im Frühjahr dieses Jahres bedauere: «Null. Kein bisschen. Definitiv nicht».