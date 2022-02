Tom Brady produziert Film über Football, Freundschaft - und Tom Brady

Nicht Bradys erster Auftritt

Der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner Brady wird sich in «80 for Brady» selbst spielen. Es ist nicht sein erstes Mal vor der Kamera - er hatte bereits in «Ted 2» und «Entourage» Gastauftritte. Erst vor wenigen Wochen, am 1. Februar 2022, hatte Brady nach 22 Jahren bekannt gegeben, seine NFL-Karriere zu beenden.