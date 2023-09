Tom Brady, Snoop Dogg und Co.: Facebook und Instagram setzen auf Promi-KI-Profile

Was haben Snoop Dogg (51), Kendall Jenner (27) und Tom Brady (46) gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel, doch alle drei sind Teil der aktuellen KI–Offensive von Facebook und Instagram. Wie Meta–Chef Mark Zuckerberg (39) am Mittwoch bekannt gab, setzt auch sein Konzern in Zukunft verstärkt auf die derzeit überall boomende Künstliche Intelligenz. Ein Teil dieser Initiative beinhaltet KI–Profile, die laut Meta «mehr Persönlichkeit, Meinungen und Interessen» haben. User sollen mit diesen KI–Profilen interagieren, um so ihre Interessen und Hobbys vertiefen zu können.