Tom Brady und Gisele Bündchen feiern Geburtstag von Sohn Benny

Der ehemalige NFL–Superstar Tom Brady (48) und das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen (45) lassen ihren ältesten gemeinsamen Sohn hochleben. Benjamin «Benny» Rein Brady hat am Montag seinen «Sweet 16» gefeiert, also seinen 16. Geburtstag. Die Ex–Eheleute gratulierten ihm mit liebevollen Botschaften auf Instagram.
Tom Brady nutzte den Ehrentag seines Sohnes für einen liebevollen, aber humorvollen Instagram–Post. Er teilte eine Reihe von Fotos, die Benjamin über die Jahre zeigen – darunter Schnappschüsse mit Musik–Star Adam Levine (46) sowie Bilder mit seinen Geschwistern Vivian Lake (13) und Jack (18). «Alles Gute zum 16. Geburtstag, mein kostbarer ‹Forever Baby Boy› Benny!», schrieb Brady. «Du bist offiziell alt genug, um Auto zu fahren, aber nicht alt genug, um aufzuhören, mir um Mitternacht ‹Wo bist du?› zu schreiben.»
Der siebenfache Super–Bowl–Gewinner neckte seinen Sohn weiter: «Stolz reicht als Wort nicht aus, meistens bin ich schockiert, dass du so schnell gewachsen bist und irgendwie immer noch nicht gelernt hast, einen Wäschekorb richtig zusammenzulegen.» Brady schloss mit einem Augenzwinkern auf die neuen Freiheiten seines Sohnes seinen Post: «Auf weitere grosse Momente, gute Noten, Sportsiege und eine etwas leichtere Uber–Rechnung.»
Süsse Glückwünsche von Gisele Bündchen
Mama Gisele Bündchen schlug leisere Töne an. In ihrer Instagram–Story teilte das Supermodel ein älteres Foto, auf dem sie ihrem Sohn einen dicken Kuss auf die Wange drückt. «Happy Birthday an meinen süssen Benny», schrieb sie. «Ich wünschte, du könntest so klein bleiben, damit ich dich überallhin mitnehmen kann.» Sie fügte hinzu: «Ich kann nicht glauben, dass du schon 16 bist. Du hast das grösste, schönste Herz, eine Seele so gütig, dass sie jeden um dich herum berührt. Ich bin jeden Tag dankbar, dass du mich als deine Mama ausgesucht hast.»
Trennung nach 13 Jahren Ehe
Benny ist das älteste gemeinsame Kind von Gisele Bündchen und Tom Brady. Neben ihm und der 13–jährigen Tochter Vivian gehört auch Bradys ältester Sohn Jack fest zur Familie. Er stammt aus Bradys früherer Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan, wurde von Bündchen jedoch stets als ihr «Bonus–Kind» bezeichnet und liebevoll in die Familie integriert.
Brady und Bündchen gaben im Oktober 2022 ihre Trennung nach 13 Ehejahren bekannt. Bündchen wurde im Frühjahr 2025 zum dritten Mal Mutter, Vater des Kindes ist ihr Partner Joaquim Valente, mit dem sie seit Juni 2023 liiert sein soll.