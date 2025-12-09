Tom Brady und Gisele Bündchen feiern Geburtstag von Sohn Benny

Süsse Glückwünsche von Gisele Bündchen

Mama Gisele Bündchen schlug leisere Töne an. In ihrer Instagram–Story teilte das Supermodel ein älteres Foto, auf dem sie ihrem Sohn einen dicken Kuss auf die Wange drückt. «Happy Birthday an meinen süssen Benny», schrieb sie. «Ich wünschte, du könntest so klein bleiben, damit ich dich überallhin mitnehmen kann.» Sie fügte hinzu: «Ich kann nicht glauben, dass du schon 16 bist. Du hast das grösste, schönste Herz, eine Seele so gütig, dass sie jeden um dich herum berührt. Ich bin jeden Tag dankbar, dass du mich als deine Mama ausgesucht hast.»