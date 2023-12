Tom Brady und Gisele Bündchen trauern um Familienhund

Sie trauern um ihr geliebtes Haustier: Tom Brady (46) und Ex–Frau Gisele Bündchen (43) haben ihren Pitbull–Mischling Lulu verloren. Auf Instagram teilte das ehemalige Paar Erinnerungsfotos ihres Familienhundes. «Unsere kleine Lulu, unser Schutzengel, ist in den Himmel gegangen. Sie wird für immer in unseren Herzen leben. Wir vermissen sie jetzt schon so sehr!», schrieb das Model in ihrem Profil. Dazu teilte sie eine Foto–Galerie, in der sie sowie ihre Kinder Benjamin (14) und Vivian (11) jeweils kuschelnd mit der Hündin zu sehen sind. Dahinter setzte sie den Hashtag «bedingungslose Liebe» und «RIPLua» mit einem Herz–Emoji.