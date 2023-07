Tom Cruise: «Mission: Impossible» bleibt hinter den Erwartungen zurück

Weltweit spielte der siebte Teil bisher rund 240 Millionen US-Dollar ein (213 Millionen Euro). Gekostet hatte der Streifen 290 Millionen US-Dollar. Ob der Film, der in Deutschland am 13. Juli startete, also grosse Gewinne erwirtschaftet, bleibt abzuwarten. Zumal jetzt mit «Barbie» und «Oppenheimer» zwei grosse Konkurrenten in die Kinos kommen. Vor allem an «Barbie» werden hohe Erwartungen geknüpft. Der Film soll in den ersten Tagen in den USA mindestens 93 Millionen US-Dollar einspielen - so die Hoffnung der Macher.