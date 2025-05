Tom Cruise: Nach «Mission: Impossible» kommt als nächstes eine Komödie

Bevor «Judy» startet, wird Cruise noch einmal in seiner Paraderolle als Ethan Hunt zu sehen sein. «Mission: Impossible – The Final Reckoning» erscheint am 21. Mai in den deutschen Kinos. Bei der New Yorker Premiere des Films erklärte der Schauspieler gegenüber dem «People»–Magazin, dass er an den acht Filmen der Action–Reihe nichts ändern würde, wenn er sie noch einmal drehen könnte.