Seine Follower zollen ihm dafür Respekt

Dass er für andere Stars und Filme die Werbetrommel rührt, brachte Tom Cruise viel Lob ein. Ein Follower forderte einen «Respekt-Button» für ihn, ein anderer Kommentar lautete: «Er kümmert sich um die Branche als Ganzes, nicht nur um seine Filme.» Denn der Hollywood-Star hat mit dem siebten Teil seiner «Mission: Impossible»-Reihe selbst einen Kinofilm am Start. Er kommt am 12. Juli in die US-Kinos, einen Tag später in die deutschen Filmtheater.