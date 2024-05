Tom Cruise: Seltenes Bild mit seinen Kindern sorgt für Schlagzeilen

Die Familie verbrachte einst viel Zeit in England

Obwohl Tochter Bella nicht oft in der Öffentlichkeit fotografiert wird, teilt sie häufig Kunstwerke auf ihrer Instagramseite. Ihre Mutter Nicole Kidman hatte einem Interview mit «Vanity Fair» 2019 verraten, dass sich ihre Tochter mehr wie eine Engländerin fühle. Die Familie habe während der Dreharbeiten zu den Filmen «Eyes Wide Shut», «Mission Impossible» und «Portrait of a Lady» in den 1990er Jahren dort gelebt und viel Zeit verbracht. Beide Kinder «hatten einen englischen Akzent, als sie klein waren», sagte Kidman.