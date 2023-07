Tom Cruise sollte im neuen «Mission: Impossible» verjüngt werden

«Ursprünglich gab es am Anfang des Films eine ganze Sequenz, die im Jahr 1989 stattfinden sollte», erzählt Regisseur Christopher McQuarrie (54) «Total Film» und «GamesRadar+». «Wir haben darüber als cold open [Anm. d. Red.: Eine Szene, die gleich zu Beginn zum direkten Einstieg in die Handlung dient.] gesprochen, wir haben darüber als Rückblenden im Film gesprochen, wir haben uns De-Aging angeschaut.» Die Rede ist also von einer künstlichen Verjüngung von Cruise, ähnlich wie es beispielsweise bei Harrison Ford (81) bei «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» gemacht wurde.