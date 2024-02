Tom Cruise übernimmt Hauptrolle in kommendem Iñárritu-Film

2015 feierte der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu (60) mit dem Oscar–prämierten Streifen «The Revenant – Die Rückkehr» einen Welterfolg. Nicht nur Leonardo DiCaprio (49) bekam als bester Hauptdarsteller den Goldjungen, auch Iñárritu selbst triumphierte in der Kategorie «Beste Regie». Ein Jahr zuvor erhielt der Filmemacher für «Birdman» insgesamt drei Oscars, 2018 immerhin noch einen Oscar für den VR–Kurzfilm «Flesh and Sand» in der Kategorie «Special Achievement Award». Anschliessend wurde es ruhiger um ihn.