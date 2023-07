Action-Stunts auch noch mit 80

Mit ehrfürchtigem Blick auf seinen Kollegen Harrison Ford, der sich mit 80 Jahren in «Indiana Jones und das Rad des Schicksals» (Deutscher Kinostart: 29. Juni) nochmals in den Action-Dschungel begibt, sagte er dem Blatt: «Harrison Ford ist eine Legende, ich hoffe, dass ich noch weitermachen kann, ich habe noch 20 Jahre Zeit, um ihn einzuholen. Ich hoffe, dass ich weiterhin ‹Mission: Impossible›-Filme zu machen, bis ich so alt bin wie er.»