Tom Felton konnte als Draco Malfoy nicht bei Mädchen punkten

Kurz nach dem letzten «Harry Potter»-Film stand Felton für «Planet der Affen: Prevolution» vor der Kamera. Es folgten etliche Independent-Filme. Nach knapp zehn Jahren in Los Angeles lebt Tom Felton seit eineinhalb Jahren wieder in Grossbritannien. Aktuell steckt er in den Proben für das Theaterstück «2:22: A Ghost Story» am Londoner West End.