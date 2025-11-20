Tom Hanks singt Liebeserklärung an die New Yorker U-Bahn

Hollywoodstar Tom Hanks (69) ist ein grosser Fan der New Yorker U–Bahn und wurde dort schon mehrfach von Fans fotografiert. Nun hat er seine Liebe zur Subway offiziell gemacht – mit einem selbstgeschriebenen Song. Laut «Page Six» besuchte der Schauspieler am Dienstag eine Veranstaltung, um das gemeinnützige Kulturzentrum The Shed zu feiern, wo auch sein Theaterstück «This World Of Tomorrow» aufgeführt wird. «Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie toll es ist, jeden Tag im The Shed zu sein», sagte er in seiner Rede. «Warum? Weil es offiziell die letzte Haltestelle der Linie 7 ist.»