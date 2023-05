Tom Hanks: Sogar nach seinem Tod kann er noch in Filmen mitspielen

«Meine Auftritte können immer weitergehen»

Im Gespräch mit dem britischen Komiker Adam Buxton (53) sagte Tom Hanks: «Jeder kann sich jetzt in jedem Alter, in dem er sich befindet, mithilfe von KI oder Deep-Fake-Technologie nachbilden.» Dadurch sind Schauspieler nicht mehr auf altersgerechte Rollen angewiesen. Er könne sich zum Beispiel eine siebenteilige Filmreihe vorstellen, in denen er in einem Alter von 32 Jahren startet. Die Technik könne sogar noch nach dem Tod eingesetzt werden: «Ich könnte morgen von einem Bus angefahren werden und das war's, aber meine Aufritte können immer weitergehen.» Es werde «ein gewisses Mass an lebensechter Qualität» geben. «Ohne Zweifel werden die Leute erkennen können, dass es sich um KI handelt, aber die Frage ist, wird es sie interessieren?»