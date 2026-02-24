Tom Hanks spielt Abraham Lincoln in Film-Adaption

Die Geschichte rückt eine besonders intime Phase im Leben Lincolns in den Mittelpunkt: den Umgang mit dem Tod seines elfjährigen Sohnes Willie. Erzählt wird diese Zeit aus unterschiedlichen Perspektiven – getragen von einer Mischung aus historischen Figuren und erfundenen Charakteren, die gemeinsam ein vielschichtiges Bild von Trauer, Verlust und innerem Wandel zeichnen.