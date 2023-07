Tom Hanks: Süsse Geburtstagsgrüsse von seiner Frau Rita Wilson

«Mein Geliebter, mein bester Freund»

Am Sonntag (9. Juli) richtete Rita Wilson vor ihren 1,1 Millionen Followern liebevolle Worte an ihren langjährigen Gatten: «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an diesen Mann, der mein Geliebter, mein bester Freund, meine Familie und der Vater meiner Kinder ist.» Dazu veröffentlichte sie ein Bild von Tom Hanks, das ihn vor einem bunten Vorhang zeigt. Wilson scherzte weiter, dass der Hollywood-Star «eine Schreibmaschine nur ein bisschen weniger liebt als mich» und zählte weitere Anekdoten auf. Er habe etwa seine eigene Kaffeemarke zur Unterstützung von Veteranen gegründet und erfinde «Cocktails wie Diet Cokecaine (Diet Coke gemischt mit Champagner) oder eine Cokearita (Diet Coke gemischt mit Margarita)». Hanks mixte während eines Auftritts in der «The Late Show with Stephen Colbert» im Januar einen Diet-Coke-Champagner-Cocktail.