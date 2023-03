Tom Hanks und Ehefrau Rita Wilson feiern mit Joe Biden im Weissen Haus

US-Präsident Joe Biden (80) hat am vergangenen Mittwoch einen Empfang im Weissen Haus abgehalten, um den griechischen Unabhängigkeitstag (25. März) zu ehren. «Es ist wunderbar, Sie alle im Weissen Haus willkommen zu heissen, um 202 Jahre griechische Unabhängigkeit und all die grossartigen Beiträge zu feiern, die Griechen und griechische Amerikaner für unser Land geleistet haben», erklärte Biden in seiner Rede.