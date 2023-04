Tom Hanks und Rita Wilson: Seit 35 Jahren verliebt und verheiratet

Liebe auf den ersten Blick: «Kaboing - und es war passiert»

In der Zeit als Tom Hanks und Rita Wilsons Liebesgeschichte ihren Anfang nahm, standen die beiden Schauspieler noch vor ihrem grossen Durchbruch. Hanks, damals noch verheiratet mit seiner College-Liebe Samantha Lewes (1952-2002), begegnete Rita Wilson erstmals bei den Dreharbeiten zu der Komödie «Volunteers» («Alles hört auf mein Kommando», 1985). Wie er sich in einem Interview mit «GQ» erinnert, ging dann alles sehr schnell: «Rita und ich sahen uns nur an und - kaboing - war es passiert».