Tom Hanks will Idris Elba als nächsten James Bond

Tom Hanks erster Roman ist erschienen

Auf James Bond kam das Gespräch zwischen Tom Hanks und der BBC übrigens über die Literatur. Der Hollywood-Star stellte seinen ersten Roman vor. «The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece» erscheint weltweit am heutigen Dienstag (9. Mai). Auch in Deutschland kann man das Buch schon auf Englisch bestellen. Eine deutsche Übersetzung gibt es noch nicht.